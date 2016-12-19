У Туреччині в результаті замаху вбитий російський посол – ЗМІ (фото)

В Туреччині в результаті замаху помер посол Росії Андрій Карлов, на якого сьогодні напали у художній галереї в Анкарі.

Про це повідомляють РИА Новсти з посиланням на джерело.

При цьому, як повідомляють місцеві ЗМІ, нападник, також загинув у результаті перестрілки з поліцією.

Нагадаємо, сьогодні у турецькій столиці Анкарі напали на російського посла Андрія Карлова.

Зазначається, що у посла стріляли під час його промови на відкритті художньої виставки в Анкарі. Карлов отримав серйозне поранення. Російський посол в Туреччині знаходився у критичному стані. Крім Карлова поранення отримали ще кілька людей.