У Туреччині в результаті замаху вбитий російський посол – ЗМІ (фото)
19:14, 19 грудня 2016Світ
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Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Джерело повідомляє про смерть російського посла в Туреччині / twitter.com/DailySabah
В Туреччині в результаті замаху помер посол Росії Андрій Карлов, на якого сьогодні напали у художній галереї в Анкарі.
twitter.com/DailySabah
Про це повідомляють РИА Новсти з посиланням на джерело.
twitter.com/DailySabah
При цьому, як повідомляють місцеві ЗМІ, нападник, також загинув у результаті перестрілки з поліцією.
Нагадаємо, сьогодні у турецькій столиці Анкарі напали на російського посла Андрія Карлова.
Зазначається, що у посла стріляли під час його промови на відкритті художньої виставки в Анкарі. Карлов отримав серйозне поранення. Російський посол в Туреччині знаходився у критичному стані. Крім Карлова поранення отримали ще кілька людей.
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