У Туреччині в результаті замаху вбитий російський посол – ЗМІ (фото)

19:14, 19 грудня 2016
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Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Джерело повідомляє про смерть російського посла в Туреччині / twitter.com/DailySabah

В Туреччині в результаті замаху помер посол Росії Андрій Карлов, на якого сьогодні напали у художній галереї в Анкарі.

twitter.com/DailySabah

Про це повідомляють РИА Новсти з посиланням на джерело.

twitter.com/DailySabah

При цьому, як повідомляють місцеві ЗМІ, нападник, також загинув у результаті перестрілки з поліцією.

Нагадаємо, сьогодні у турецькій столиці Анкарі напали на російського посла Андрія Карлова.

Зазначається, що у посла стріляли під час його промови на відкритті художньої виставки в Анкарі. Карлов отримав серйозне поранення. Російський посол в Туреччині знаходився у критичному стані. Крім Карлова поранення отримали ще кілька людей.

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Теги: #Туреччина#посол#замах