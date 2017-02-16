Внаслідок обвалу льоду в Альпах з групи з п’яти альпіністів вижив лише один

15:23, 16 лютого 2017
Світ
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Щонайменше четверо італійських альпіністів загинули внаслідок обвалу льоду в Альпах.

Восхождение закончилось трагически для четверых альпинистов / Фото lastampa.it

Група з п’яти альпіністів здійснювала сходження в провінції Валле-д'Аоста на кордоні з Францією, коли стався раптовий обвал нависаючого льоду, повідомляє La Stampa.

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Внаслідок обвалу загинули четверо альпіністів, п’ятий лишився неушкодженим, однак перебуває в стані шоку.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого у результаті сходження лавини у Франції загинули чотири людини.

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Теги: #смерть#Альпи