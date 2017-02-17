Трамп запевняє, що не має ніяких справ з Росією

Про це повідомляє "Радіо свобода".

«Я не маю нічого у Росії, не маю ніяких позик у Росії, не маю ніяких справ з Росією. Президент Росії Володимир Путін, дуже мило, зателефонував мені щоб привітати з перемогою на виборах. Потім він зателефонував, щоб привітати з інавгурацією, що було чудово. Але це зробили багато лідери, майже всі лідери з усіх країн», – заявив Трамп 16 лютого на прес-конференції у Вашингтоні.

Читайте такожТрамп звинуватив спецслужби США у "зливі" інформації пресі

«Всі ці російські речі – це хитрощі. Але у будь-якому випадку було б добре, якби ми могли жити у злагоді з Росією», – зазначив Трамп.

Але, каже він, це надзвичайно складно через негативну позицію американського політикуму і ЗМІ.

«Можливо, Путін вважає, що він не зможе домовитися зі мною, тому що для мене така домовленість буде політично непопулярною», – сказав Дональд Трамп.

Президент США заявив, що не давав ніяких вказівок Майклу Флінну до інавгурації обговорювати з ким-небудь санкції проти Росії.

Флінн, який займав посаду радника президента з національної безпеки, 13 лютого пішов у відставку через те, що дезінформував оточення Трампа про свою розмову з послом Росії Сергієм Кисляком, з яким, як стало відомо ЗМІ, у грудні 2016 року обговорював санкції.