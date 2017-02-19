Глава МЗС Франції звинуватив Москву у спробах вплинути на вибори президента

Як повідомляє «Радіо свобода», Еро вважає, що Москва може бути причетна до кібератак на незалежного кандидата Еммануеля Макрона.

Як зазначив глава французького МЗС, Росія підтримує таких кандидатів, як ультраправа Марін Ле Пен і правоцентрист Франсуа Фійон. У той же час проєвропейський кандидат Макрон піддався атакам хакерів. Жан-Марк Еро підкреслив, що невтручання у внутрішні справи країни – це основний принцип міжнародного життя.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого команда кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона виступила із заявою, що втручання іноземних держав у демократичний процес неприпустимо.

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Генеральний секретар очолюваного Макроном руху "Вперед!" Рішар Ферран звернувся до влади Франції з проханням гарантувати, що не буде ніякого втручання іноземних держав в наш демократичний процес".

"Сьогодні ми повинні дивитися на факти. Центральні ЗМІ РФ, Russia Today і Sputnik, які належать російській державі, займаються поширенням завідомо неправдивої інформації. Потім новину повторюють, цитують і це впливає на наш демократичний спосіб життя", – сказав Ферран.

У Кремлі відкинули звинувачення в кібератаках.