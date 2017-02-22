Помічників Ле Пен взяли під варту: "подруга Путіна" платила їм з бюджету ЄС за неіснуючу роботу

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Le Figaro.

Перед цим Катрін Гризе і Тьєрі Лежье були допитані судовою поліцією.

Їх звинувачують у тому, що вони отримували плату за неіснуючу роботу.

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Сама Марін Ле Пен вважає справу політичною змовою проти неї.

"Французи знають як відрізнити реальні справи і політична змова", - заявила вона.

Європейське бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF) раніше встановило, що голова партійного кабінету Ле Пен Катрін Гризе і охоронець Тьєрі Лежье були фіктивно найняті в якості помічників європарламентаря.

Грізе заробила 298,5 тис. євро, які Ле Пен повинна була відшкодувати до 31 січня. Заробіток Леж'е в розмірі 41,5 тис. євро необхідно повернути до 28 лютого.