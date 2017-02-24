Теракт під сирійським Ель-Бабом: через вибух автомобіля загинули понад 40 осіб

Про це повідомляє Русская служба ВВС.

Повідомляється, що вибуховий пристрій привів у дію смертник. Більшість загиблих - члени підтримуваних Туреччиною повстанських угруповань, які зайняли Ель-Баб після того, як звідти пішли бойовики ІД.

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Факт вибуху підтверджують і турецькі військові. За їх даними, серед загиблих опинилися як мінімум двоє військовослужбовців турецької армії. Відповідальність за вибухи на себе поки ніхто не взяв.

Reuters зазначає, що вибухівка належала терористичному угрупованню "Ісламська держава". Як повідомляє Al Jazeera, загинули щонайменше 45 людей, десятки поранені.

Турецька армія оголосила про взяття Ель-Баба ще 16 лютого, однак фактично бої в місті тривали і після цього. Бойовики угруповання "Ісламська держава" утримували місто з кінця 2013 року.

Місто Ель-Баб знаходиться всього в 30 км від кордону з Туреччиною. Воно вважалося останнім оплотом ІД в провінції Алеппо на півночі Сирії. Наступ на нього з південно-західного напрямку вела також сирійська армія.

Однак взяти місто виявилося складніше, ніж очікувалося, через наполегливий опір бойовиків ІД.

Раніше іракська армія звільнила від ІДІЛ аеропорт Мосула.