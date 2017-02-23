Іракська армія звільнила від ІДІЛ аеропорт Мосула

"Сили швидкого реагування та федеральна поліція повністю звільнили аеропорт", - повідомляє DW, посилаючись на іракський державний телеканал al-Iraqiya.

Операція зі звільнення аеропорту, що розташований у південних околицях Мосула, розпочалась зранку в четвер з наступу та захоплення військової бази Газлані поряд з летовищем. Встановлення контролю над аеропортом та військовою базою дозволило іракським військам просунутися далі на шляху звільнення західної частини Мосула.

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19 лютого іракські війська розпочали операцію зі звільнення західної частини Мосула від бойовиків ІД. Місто розділене річкою Тигр на фактично дві рівні частини. Східна частина Мосула була повністю звільнена від ісламістів у січні 2017 року.

Операція зі звільнення Мосула від ІД триває з середини жовтня 2016 року. Захоплений ІД у 2014 році Мосул - останнє велике місто в Іраку, яке залишилося під контролем ісламістів.