"Оскар-2017": повний список переможців (фоторепортаж)

В ніч на понеділок Американська академія кіномистецтва вручила премії "Оскар" за кращі роботи 2016 року. 89-а церемонія відбулася у театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі. Ведучим цього року став комік Джиммі Кіммел. Наводимо список нових власників "Оскара".

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Кращий фільм – "Місячне сяйво". Спочатку помилково оголосили "Ла-Ла Ленд".

Кращий анімаційний фільм – "Звірополіс".

Кращий повнометражний документальний фільм – "О. Джей. Зроблено в Америці".

Найкращий документальний короткометражний фільм – "The White Helmets".

Кращий анімаційний короткометражний фільм – "Piper".

Кращий актор – Кейсі Аффлек.

Краща актриса – Емма Стоун.

Кращий актор другого плану – Махершала Алі ("Місячне сяйво").

Краща актриса другого плану – Віола Девіс ("Огорожі").

Кращий режисер – Дем'єн Шазелл ("Ла-Ла Ленд").

Кращий фільм іноземною мовою – "Комівояжер" (Іран).

Кращий оригінальний сценарій – Кеннет Лоннерган ("Манчестер біля моря").

Кращий адаптований сценарій – Таррел Елвін Маккрейні, Баррі Дженкінс ("Місячне сяйво").

Кращий грим – "Загін самогубців".

Кращі костюми – Колін Етвуд ("Фантастичні тварини і де вони мешкають").

Кращі спецефекти – "Книга джунглів".

Кращий монтаж – Джон Гілберт ("З міркувань совісті").

Кращий звуковий монтаж – "Прибуття".

Краща операторська робота – "Ла-Ла Ленд".

Краща робота художника-постановника – "Ла-Ла Ленд".

Кращий оригінальний саундтрек – "Ла-Ла Ленд".

Краща пісня – "Ла-Ла Ленд" (City of Stars).