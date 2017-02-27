"Оскар-2017": повний список переможців (фоторепортаж)
Найкращими актором і актрисою визнали Кейсі Аффлека та Емму Стоун.
В ніч на понеділок Американська академія кіномистецтва вручила премії "Оскар" за кращі роботи 2016 року. 89-а церемонія відбулася у театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі. Ведучим цього року став комік Джиммі Кіммел. Наводимо список нових власників "Оскара".
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Кращий фільм – "Місячне сяйво". Спочатку помилково оголосили "Ла-Ла Ленд".
Команда "Місячного сяйва" / REUTERS
Кращий анімаційний фільм – "Звірополіс".
Кращий повнометражний документальний фільм – "О. Джей. Зроблено в Америці".
Найкращий документальний короткометражний фільм – "The White Helmets".
Кращий анімаційний короткометражний фільм – "Piper".
Кращий актор – Кейсі Аффлек.
Краща актриса – Емма Стоун.
Кращий актор другого плану – Махершала Алі ("Місячне сяйво").
Краща актриса другого плану – Віола Девіс ("Огорожі").
Кращий режисер – Дем'єн Шазелл ("Ла-Ла Ленд").
Кращий фільм іноземною мовою – "Комівояжер" (Іран).
Кращий оригінальний сценарій – Кеннет Лоннерган ("Манчестер біля моря").
Кращий адаптований сценарій – Таррел Елвін Маккрейні, Баррі Дженкінс ("Місячне сяйво").
Кращий грим – "Загін самогубців".
Кращі костюми – Колін Етвуд ("Фантастичні тварини і де вони мешкають").
Кращі спецефекти – "Книга джунглів".
Кращий монтаж – Джон Гілберт ("З міркувань совісті").
Кращий звуковий монтаж – "Прибуття".
Краща операторська робота – "Ла-Ла Ленд".
Краща робота художника-постановника – "Ла-Ла Ленд".
Кращий оригінальний саундтрек – "Ла-Ла Ленд".
Краща пісня – "Ла-Ла Ленд" (City of Stars).