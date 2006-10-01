У США поліцейські зрешетили кулями підозрюваного у вбивстві
13:40, 01 жовтня 2006Світ
885
Із 110 пострілів 68 влучили
Американські поліцейські буквально зрешетили кулями американця, підозрюваного у вбивстві і пораненні ще одного заступника шерифа в штаті Флорида, передає в неділю агентство Ассошіейтед Прес.
Переслідуючи підозрюваного в лісі дев`ять бійців з поліцейського загону спеціального призначення SWAT зробили по ньому 110 пострілів, 68 з яких влучили в ціль.
У "полюванні" за вбивцею поліцейського брали участь до 500 правоохоронців: на цей період в районі Лейкленд (Lakeland) в штаті Флорида влади закрили всі школи, громадянам радили не залишати будинків.
Підозрюваний застосував зброю проти двох заступників шерифа після того, як його машину зупинили за перевищення швидкості.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter