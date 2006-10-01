У США поліцейські зрешетили кулями підозрюваного у вбивстві

Американські поліцейські буквально зрешетили кулями американця, підозрюваного у вбивстві і пораненні ще одного заступника шерифа в штаті Флорида, передає в неділю агентство Ассошіейтед Прес.

Переслідуючи підозрюваного в лісі дев`ять бійців з поліцейського загону спеціального призначення SWAT зробили по ньому 110 пострілів, 68 з яких влучили в ціль.

У "полюванні" за вбивцею поліцейського брали участь до 500 правоохоронців: на цей період в районі Лейкленд (Lakeland) в штаті Флорида влади закрили всі школи, громадянам радили не залишати будинків.

Підозрюваний застосував зброю проти двох заступників шерифа після того, як його машину зупинили за перевищення швидкості.

РІА "Новости"