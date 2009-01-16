Україна підготувалася до перекриття газу краще, ніж можна було чекати

Україна підготувалася до перекриття газу значно краще, ніж можна було чекати, і не піддається брутальному тискові.

Про це пише „Gazeta Wyborcza” (Польща) у статті „Газова шахівниця” від 16 січня, коментуючи “газовий конфлікт” між Україною та Росією.

Видання зазначає, що знову виникає також питання про газопровід Nabucco, який проходить до Європи з Каспійського моря через Туреччину, оминаючи Росію.

На думку видання, “росіяни розраховували, що достатньо буде забрати газ у проросійської східної України, щоб прихильники Москви пішли штурмом на Київ. Нічого подібного. Навіть проросійським українським політикам стає моторошно від ідеї, яку надихає Москва, про розпад держави. Україна підготувалася до перекриття газу значно краще, ніж можна було чекати, і не піддається брутальному тискові”.

Видання “Афтенпостен” (Норвегія) у статті „Нова політична зброя Росії” пише, що Росія готова йти на економічні втрати заради політичних дивідендів.