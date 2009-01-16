Німецька газета „Frankfurter Allgemeine Zeitung” вважає, що однією з причин газового конфлікту є несприйняття Росією суверенітету України.

Про це йдеться у статті „За горло”, опублікованій у цьому німецькому виданні 16 січня цього року, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, коментуючи “газовий конфлікт” між Україною та Росією, видання зазначає, що “у газовому конфлікті багато чого непевного, але зрозуміло одне: Москва не сприймає суверенітет України”.

На думку журналістів видання, “по той бік пропаганди та брехні, однак, є й кілька певних речей. Зокрема, те, що для України, цієї турбулентної молодої демократії, у нинішньому конфлікті – так само як для Грузії в серпні – йдеться ні більше ні менше, ніж про незалежність”.

Газета зазначає, що у такій ситуації євроатлантичне керівництво в Києві постає перед драматичним вибором: або й далі дотримуватися свого курсу на Захід, але при цьому в зв’язку з незмірно вищою московською штрафною ціною враховувати ризик соціальних сум’ять з непередбачуваними наслідками; або в обмін на вигідніші умови поставок поступитися.

“Тоді Україна, подібно до Білорусі, повернулася б у сферу гегемонії російського домінування і перестала б мріяти про Європейський Союз та НАТО”, йдеться в статті.