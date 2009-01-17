Путін: Північний і Південний потоки не спрямовані проти когось

Проекти "Північний потік" і "Південний потік" створюються виключно для диверсифікації потоків постачань енергоресурсів, заявив прем`єр-міністр РФ Володимир Путін за підсумками переговорів з федеральним канцлером ФРН Ангелой Меркель."Проблема додаткових транспортних можливостей постачань наших енергоносіїв до Європи стає особливо актуальною, - сказав Путін. - Але я б не хотів зараз нагнітати тут обстановку, зайву істерику, адже ці проекти - і Північний потік, і Південний потік - вони не спрямовані проти когось, вони не спрямовані ні проти однієї транзитної країни".

"Усі ці додаткові транспортні можливості, уся ця диверсифікація створюються для того, щоб забезпечити додаткові постачання нашим європейським споживачам", - зазначив прем`єр.

"Але, звісно, в світлі кризи, що відбувається, зрозуміло, що такі проекти є запитаними", - наголосив Путін.

РІА «Новости»