Northrop Grumman почне роботу над новим авіаносцем

Американська компанія Northrop Grumman одержала 374 мільйони доларів для початку підготовчих робіт з будівництва другого атомного авіаносця класу Gerald R. Ford для ВМС США, повідомляє DefPro. Другий корабель CVN 79 поки що не одержав імені, а його будівництво, згідно з озвученою раніше інформацією, має завершиться 2018 року.

За умовами контракту, протягом 21 місяця фахівці найбільшої американської оборонної компанії розроблятимуть дизайн, плануватимуть закупівлю матеріалів і комплектувальних для авіаносця. Крім цього, будуть продовжені дослідницькі роботи в рамках створення другого корабля класу Gerald R. Ford. У них братимуть участь близько 300 осіб.

Представник компанії заявив, що будівництво першого корабля серії, що одержав ім`я Gerald R. Ford, почалося 2008 року і, за інформацією з відкритих джерел, має завершитися в 2015-му. Досвід, одержаний фахівцями компанії на стадії його розробки, буде застосований в процесі створення наступного авіаносця.

Кораблі класу Gerald R. Ford створюються на основі авіаносців класу Nimitz, які вже перебувають на озброєнні американських ВМС і вважаються одними з найбільших у світі. Порівняно з іншими аналогічними кораблями, як стверджують розробники, вони будуть більш вдосконаленими.

Зокрема, інженери внесли зміни в конструкцію польотної палуби, поліпшили озброєння, а також інші елементи. Окрім цього, кораблі матимуть сучасніші ядерні енергетичні установки, що дасть змогу знизити вартість їх обслуговування і кількість фахівців, необхідних для цих робіт.

Водотоннажність авіаносців класу Ford становить близько 100 тисяч тонн, а на борту кожного з них може бути більше 75 одиниць бойової авіації.

Лента.ру