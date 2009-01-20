В Індії з даху потягу впали близько 150 призовників

В Індії в результаті залізничного інциденту постраждали близько 150 осіб, які їхали на даху потягу.

Як повідомило видання Times of India, поїзд, на даху якого через брак місць у вагонах їхали на призовний пункт сотні молодих людей, прямував з міста Аллахабад до міста Фаїзабад. Люди впали з даху, коли ешелон проїхав під деревом з низько нависаючими гілками.

П`ять осіб перебувають у критичному стані, відзначає «Газета.ру».