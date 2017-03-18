ЄС закликав Білорусь негайно звільнити затриманих нещодавно мирних демонстрантів
Європейський союз закликав владу Білорусі негайно звільнити мирних демонстрантів і журналістів, які були затримані нещодавно і забезпечити свободу асоціацій і зборів.
Як йдеться в повідомленні зовнішньополітичної служби ЄС (EEAS), «останні події в Білорусі підкреслити явну необхідність більш широкого процесу демократизації в країні».
«Свобода асоціацій і зборів повинна бути забезпечена. Нещодавно затримали мирних демонстрантів, в тому числі журналістів, які висвітлюють події, (вони – ред.) повинні бути негайно звільнені», – заявили в EEAS.
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Зазначається, зо Європейський союз прагне до стабільного, демократичного і благополучного майбутнього для Білорусі, на благо її народу, і буде продовжувати свою роботу з цією метою з усіма зацікавленими сторонами.
У ЄС підкреслили, що ключовими для формування відносин з Білоруссю будуть кроки, зроблені Мінськом для поваги універсальних основних свобод, верховенства права і прав людини.
Як повідомляв УНІАН, 12 березня у Білорусі міліція затримала кількох активістів опозиційних організацій і щонайменше трьох журналістів - у зв'язку з триваючими виступами проти декрету президента Олександра Лукашенка "Про попередження соціального утриманства".