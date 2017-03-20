Австралійський парламент "злив" в інтернет телефони сотень політиків

В Австралії приватні мобільні телефони сотень федеральних політиків, колишніх прем'єр-міністрів і високопоставлених політичних штатних співробітників були опубліковані в інтернеті, пише LB.ua з посиланням на The Guardian.

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За даними видання, це сталося внаслідок того, що Департамент парламентських служб не видалив номери під час публікації інформації про кошти, витрачені на оплату телефонних розмов політиків.

У попередні роки дані про номери телефонів повністю вилучали з оприлюднених у форматі PDF документів. Цього разу їх просто зафарбували білим шрифтом, що не є проблемою для їх розкриття.

Єдиними посадовими особами, телефони яких були повністю видалені, стали вищі державні діячі, включаючи прем'єр-міністра Малкольма Тернбулла, скарбника Скотта Моррісона, генерального прокурора Джорджа Брандиса і декількох інших.

Водночас у Мережу потрапили телефони таких колишніх керівників уряду, як Джулія Гіллард, Джон Говард, Пол Кітінг, лідер опозиції Білл Шортен і чинні урядовці - віце-прем'єр Барнабі Джойс, міністр оборони Крістофер Пайн, міністр зв'язку Мітч Файфілд, лідер Партії зелених Річард Ді Натале і інші.

Департамент парламентських служб заперечує свою провину у витоку приватної інформації і покладає відповідальність на приватного підрядника Telco Management.