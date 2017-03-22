"Президент летить до Європи": Білий дім анонсував перший закордонний візит Трампа

Перший закордонний візит президента США Дональда Трампа відбудеться 25 травня, коли в Брюсселі відбудеться зустріч керівників держав, що входять в НАТО.

Про це повідомив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, пише DW.com.

За словами Спайсер, Трамп має намір провести переговори з партнерами по Північноатлантичному альянсу, "щоб підтвердити нашу серйозну прихильність НАТО, а також обговорити критичні для альянсу питання, включаючи колективні зобов'язання союзників і роль НАТО у боротьбі проти тероризму".

Білий дім також підтвердив, що 12 квітня президент США прийме у Вашингтоні генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Це буде перша зустріч генсека НАТО і Трампа після його вступу на посаду президента.

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У понеділок ввечері в Держдепартаменті США повідомили, що Тіллерсон не візьме участі у зустрічі з НАТО 5-6 квітня, не пояснивши причин.

Агентство Reuters додало з посиланням на неназвані джерела, що причиною є участь Рекса Тіллерсона в переговорах між президентом США Дональдом Трампом і головою Китаю Сі Цзіньпіном, які повинні відбутися у Флориді 6-7 квітня. Це повідомлення викликало критичні відгуки і в США, і в інших країнах-членах НАТО.