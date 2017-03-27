США засудили масові затримання протестувальників в Росії

06:02, 27 березня 2017
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У США закликали звільнити затриманих протестувальників.

Ілюстрація / REUTERS

США засудили затримання сотень протестувальників в Росії, назвавши ці заходи образою демократичних цінностей, пише Reuters.

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«Ми закликаємо уряд Росії негайно звільнити всіх мирних демонстрантів», - заявив офіційний представник Держдепартаменту Марк Тонер.

Він додав, що Вашингтон був стурбований, дізнавшись про затримання російського опозиціонера Олексія Навального.

Нагадаємо, за останніми даними, на антикорупційних мітингах у Москві затримали 933 людини. Серед затриманих є, в тому числі й неповнолітні.

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Теги: #США#Москва#мітинги