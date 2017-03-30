Підліток, який став обличчям протесту в Москві, виявився сином екс-депутата Держдуми

26 березня в ході акцій протесту в Москві двоє підлітків залізли на ліхтарний стовп. Фото з ними набули великого резонансу в соцмережах і ЗМІ.

"До нас вгору піднявся омоновець і пообіцяв не затримувати нас, якщо ми зліземо прямо зараз. Але до того моменту ми вже були в центрі уваги натовпу, і всі скандували: «Не злазь!» - тому я не міг спуститися", - розповів 17-річний Роман Шингаркін виданню The Village.

"У підсумку після того, як поліцейський пообіцяв застосувати силу, ми злізли. Нас затримали досить жорстко: поліцейський вдарив мене в живіт", - розповів підліток.

Його батько - колишній депутат Держдуми від ЛДПР Максим Шингаркин, один з авторів закону про "іноземних агентів".

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"Те, що він пішов, це його вибір. Так як він неповнолітній, мені потім довелося займатися його звільненням. Я Роману сказав: хочеш займатися публічною політикою - готуйся сидіти під арештом", - розповів він Російській службі Бі-бі-сі.

"Я не шкодую, що прийшов на мітинг. Шкода тільки, що доставив труднощі батькам. [...] Вони не засуджують мої політичні погляди, але засуджують, що я заліз на ліхтарний стовп. [...] На несанкціонований мітинг я тепер піду, тільки коли мені буде 18 років, щоб самому за себе відповідати і не напружувати батьків", - сказав Роман.

"Мітинг був не першим, на якому я був. В минулому році я ходив з батьками на мітинг ЛДПР, але за компанію, сам я цю партію не підтримую. Про мітинг на Тверській я дізнався з блогу Навального", - зазначив підліток.

Як повідомляв УНІАН, російського опозиціонера Олексія Навального оштрафували на 20 тис. рублів (близько 9,4 тис. грн за поточним курсом) за організацію несанкціонованій масової акції в центрі Москви.

За даними ЗМІ, мітинги і пікети пройшли у 82 містах РФ.

За неофіційними даними, на акцію в Москві вийшли до 30 тис. осіб, за даними поліції - 8 тис., в Санкт-Петербурзі - від 5 до 10 тис.

Протести були пов'язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларовану нерухомість глави уряду Дмитра Медведєва. У більшості міст акції не вдалося узгодити.

У Москві на акції проти корупції було затримано понад 500 осіб.