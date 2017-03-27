Суд у Москві оштрафував опозиціонера Навального на 20 тисяч рублів за організацію мітингу

Російського опозиціонера Олексія Навального оштрафували на 20 тис. рублів (близько 9,4 тис. грн за курсом на сьогодні) за організацію несанкціонованої масової акції в центрі Москви, яка пройшла напередодні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, таке рішення оголосила суддя Тверського районного суду Олеся Орєхова.

Відзначається, що Навального визнано винним за ст.20.2.2. Кодексу про адміністративні правопорушення РФ (організація масового одночасного перебування або пересування громадян у громадських місцях, які спричинили порушення громадського порядку).

При цьому сам Навальний під час засідання суду заявив, що він не вважає себе винним.

Навальний під час розгляду вимагав запросити до суду як свідка російського прем'єр-міністра, але це клопотання було відхилене судом.

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Суддя намагалася з'ясувати у Навального, чому люди вийшли на акції протесту.

Тепер суд розглядатиме другу адміністративну справу — про непокору поліції. За це можуть посадити Навального на 15 діб.

Як повідомляв УНІАН, антикорупційні мітинги відбулися 26 березня по всій Росії. За даними ЗМІ, мітинги і пікети пройшли у 82 містах РФ.

За неофіційними даними, на акцію в Москві вийшли до 30 тис. осіб, за даними поліції - 8 тис., у Санкт-Петербурзі - від 5 до 10 тис.

Протести були пов'язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларовану нерухомість керівника уряду Дмитра Медведєва. У більшості міст акції не вдалося узгодити.

У Москві на акції проти корупції було затримано понад 500 осіб.