У Санкт-Петербурзі в метро пролунав вибух: всі подробиці (фото, відео)

3 квітня в метро Санкт-Петербурга о 14:30 стався вибух. ЗМІ одразу повідомили, що це сталося у вагоні поїзда на станції "Сінна площа".

Джерело РІА Новости повідомило, що сталося два вибухи — на станціях "Сінна площа" та "Технологічний інститут".

У свою чергу джерело Интерфакса розповіло, що в петербурзькому метро стався лише один вибух, повідомлення про другий не підтверджуються. "Вибух пролунав на перегоні, коли поїзд рухався від станції "Сінна площа" до станції "Технологічний інститут". Це сталося в третьому вагоні потяга після відправки, коли склад частково перебував на перегоні", — сказало джерело.

За його словами, всі загиблі перебували всередині вагона в безпосередній близькості від епіцентру вибуху.

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Прес-служба метрополітену заявила, що у вагоні поїзда стався вибух невстановленого предмета. А росЗМІ повідомили, що вибуховий пристрій у метро Санкт-Петербурга було начинено елементами ураження.

За останніми даними, вибуховий пристрій на станції петербурзького метро "Технологічний інститут" начинений болтами, як повідомляє "Лайф.ру", посилаючись на джерело у правоохоронних органах.

Крім того, на станції метро "Площа Повстання" у Санкт-Петербурзі знайдено саморобний вибуховий пристрій, повідомляє Фонтанка. Зараз його знешкоджують.

При вибуху в метро Петербурга загинули щонайменше 10 осіб. Про це УНІАН повідомили у поліції по Санкт-Петербургу. "Причина вибуху з'ясовується, як і кількість постраждалих. Відомо про 10 загиблих", - сказав співрозмовник агентства.

"Серед постраждалих при вибухах є діти, які, швидше за все, перебували на весняних канікулах", — повідомило джерело РІА Новости.

Внаслідок вибуху в метро Санкт-Петербурга постраждали 50 людей, повідомляє Интерфакс, посилаючись на прес-секретар губернатора міста.

Президент РФ Володимир Путін прокоментував вибухи в метро Санкт-Петербурга, заявивши, що розглядаються всі варіанти. Глава Кремля заявивши також, що перш за все, розглядається версія теракту. "Ще не з'ясовані причини, тому про це ще рано говорити, розслідування покаже. Але, звісно, ми завжди розглядаємо всі варіанти — і побутові, і кримінальні, насамперед прояви терористичного характеру", - сказав Путін.

Також глава Росії доручив правоохоронцям з'ясувати причини вибухів, що сталися в метро Санкт-Петербурга, не виключається теракт.

У свою чергу, глава комітету Ради Федерації РФ з оборони вважає, що вибухи в метро Санкт-Петербурга – це теракт.

Місцеві ЗМІ, посилаючись на слова очевидців, які вийшли зі станції, повідомляють, що після вибуху на станції у санкт-петербурзькому метро сталася пожежа у вагоні.

О 15:40 на станції метро Петербурга закрили на вхід і вихід. "О 15:40 на станції Петербурзького метрополітену закриті на вхід та вихід", - йдеться у повідомленні міського метрополітену у "Телеграм".

Національний антитерористичний комітет повідомив, що евакуація з метро Санкт-Петербурга "по суті" завершена.

У Санкт-Петербург СК РФ направив групу слідчих та криміналістів центрального апарату СК.

УНІАН зібрав перші відео з місця подій:

Також у мережі з'явилися фото з місця події в метро Петербурга: