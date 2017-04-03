У метро Петербурга знайшли ще одну бомбу - ЗМІ

16:03, 03 квітня 2017
Світ
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Вибуховий пристрій наразі знешкоджують.

У метро Петербурга знайдено СВУ / vk.com/spb_today

На станції метро "Площа Повстання" у Санкт-Петербурзі знайдено саморобний вибуховий пристрій. Про це повідомляє Фонтанка.

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Як стало відомо, знайдено вибуховий пристрій. Зараз його знешкоджують.

Раніше ЗМІ повідомили про два вибухи на "Сінній Площі" і "Технологічному інституті". Загинули понад 10 осіб, кількість поранених наразі уточнюється.

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Теги: #метро#вибух#Санкт-Петербург