Ізраїль конфлікту з Туреччиною не хоче, але й вибачатися не буде

Президент Ізраїлю Шимон Перес провів "позитивну" телефонну розмову з прем`єр-міністром Туреччини Таїпом Ердоганом, але не вибачався перед ним за словесну перестрілку, яка затьмарила напередодні Давоський економічний форум, повідомила РІА "Новости" прес-секретар глави єврейської держави Мейталь Ясловіч.

"Вони говорили по телефону, і це була позитивна бесіда. Всупереч тому, що опублікувало турецьке інформагентство, наш президент не вибачався", - сказала вона. Скандал у Давосі вибухнув після 25-хвилинного емоційного виступу Переса на семінарі, присвяченому ситуації в секторі Газа.

Коли турецький прем`єр став не менш емоційно відповідати ізраїльському лідерові, звинувачуючи Ізраїль у масовій загибелі мирних жителів, модератор дискусії перервав Ердогана, пославшись на брак часу. Тоді прем`єр-міністр демонстративно залишив аудиторію, заявивши, що Давос для нього закінчився.

Разом з тим, співбесідниця агентства дала зрозуміти, що в Ізраїлі не залишилися непочутими наступні пояснення Ердогана про те, що його демарш був направлений проти організаторів форуму, а не Переса. Сам ізраїльський лідер висловив надію на те, що інцидент не затьмарить відношення двох країн. "Ми не хочемо конфлікту з Туреччиною, у нас є конфлікт з палестинцями", - цитують Переса інформагентства з Давосу. "Не бачу в цьому ні особистої, ні державної проблеми. Відносини можуть залишатися такими як є. Моя повага (до Ердогана) не змінилася. Це був обмін думками, а думки - це думки", - сказав президент.