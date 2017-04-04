Теракт в метро Санкт-Петербурга: спецслужби Киргизстану розповіли про підозрюваного

Виконавець теракту в Петербурзі є уродженцем Киргизстану та громадянином Росії, повідомили в Державному Комітеті національної безпеки республіки.

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"Можливим виконавцем теракту, за попередніми даними, є уродженець Оша, нині громадянин Росії Акбаржон Джалілов 1995 року народження", - сказали в ДКНБ.

Як повідомив прес-секретар відомства Рахат Сулайманов, спецслужби Киргизстану перебуває в постійній взаємодії з російськими колегами.

При цьому посольство Киргизстану в Москві повідомило, що російська влада поки не зверталися до Бішкеку з приводу можливої причетності вихідця з Киргизстану до теракту в Санкт-Петербурзі.

У свою чергу, Комітет національної безпеки Казахстану пообіцяв найближчим часом передати в ЗМІ інформацію про виконавців вибуху в метро Санкт-Петербурга, заявив заступник голови КНБ Казахстану Нургалі Білісбеков.

"Ми продовжуємо інтенсивний обмін інформацією, я думаю, в найближчі години буде ясність і ми дамо інформацію в пресу щодо виконавця. Виконавець може бути встановлений найближчим часом, але там робота буде проводитися і по організаторам", - сказав Білісбеков на засіданні уряду республіки.

Він уточнив, що КНБ Казахстану і ФСБ Росії проводять спільне розслідування вибуху в Санкт-Петербурзі. "Ми сьогодні спільно з ФСБ, зі спецслужбами сусідніх держав відпрацьовуємо версії про причетність до теракту одного громадянина РФ і вихідця з Центральної Азії, а не громадянина Казахстану", - додав Білісбеков.

"Раніше в ЗМІ проходила інформація про те, що причетний до теракту, можливо, громадянин Казахстану Аришев Максим Віталійович, 1996 року народження. Ця інформація не відповідає дійсності. У полі зору КНБ він не потрапляв, в обліках не значиться. Партнерами зі спецслужб РФ як виконавець теракту не розглядається, швидше за все, він жертва", - сказав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що російський телеканал опублікував фотографію людини, яка імовірно заклала вибуховий пристрій на станції метро "Площа Повстання" в Санкт-Петербурзі. Також джерела "Інтерфаксу" в правоохоронних органах РФ повідомляли, що вибух у петербурзькому метро в понеділок, за попередніми даними, здійснив терорист-смертник - 23-річний уродженець Середньої Азії.

Нагадаємо, 3 квітня в метро в Санкт-Петербурзі на перегоні між станціями метро "Сінна площа" та "Технологічний інститут" прогримів вибух. Ще один вибуховий пристрій було виявлено і знешкоджено на станції "Площа Повстання". За останніми даними, в результаті теракту в метро Санкт-Петербурга загинули 11 людей, 45 постраждалих перебувають у лікарнях.