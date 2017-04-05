На Донбасі в ДТП загинув російський військовий – розвідка

На Донбасі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув російський військовий.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

«3 квітня у результаті дорожньо-транспортної пригоди був травмований громадянин РФ командир роти 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК. Внаслідок непрофесійного надання потерпілому медичної допомоги та втрати крові він помер. Командуванням полку вживаються заходи щодо передачі тіла загиблого родичам і вивезення його на територію Росії», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВ "Л/ДНР" обіцяють російське громадянство за вступ до лав бойовиків - розвідка

При цьому в розвідці зазначають, що командування 1 АК, посилаючись на те, що офіцер був у стані алкогольного сп’яніння та на брак коштів, відмовляється виплачувати компенсацію та відшкодовувати витрати на транспортування і поховання загиблого військовослужбовця на території Росії.