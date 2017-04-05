Теракт у метро Петербурга: кілька людей загинули під колесами потяга
16:21, 05 квітня 2017Світ
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Кілька постраждалих внаслідок вибуху в метро загинули на рейках під колесами поїзда.
Кілька людей загинули під колесами потяга метро / 47news.ru
Кілька людей, загиблих після теракту в петербурзькому метрополітені, за даними криміналістів Слідчого комітету, померли від залізничного травмування, передає 47 News.
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Як встановили криміналісти, які прибули на місце трагедії, вибуховою хвилею не тільки вибило двері вагона. На рейки випали як мінімум три людини. У них констатували смертельні травми, характерні для загиблих під поїздом.
Як повідомляв УНІАН, у Санкт-Петербурзі 3 квітня під час відправлення поїзда стався вибух, загинули 14 людей. Потужність вибухового пристрою оцінили в 200-300 грамів у тротиловому еквіваленті.
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