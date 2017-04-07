Вибух в метро Санкт-Петербурга: у підозрюваної виявили в дамській сумочці гранати і запали
17:12, 07 квітня 2017Світ
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Обшук проходив у гуртожитку в Підмосков'ї, де Шалима Карімова жила з іншими жінками.
Ілюстрація REUTERS
Слідчі знайшли у підозрюваної у теракті в Санкт-Петербурзі гранату в дамській сумочці.
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Про це повідомило джерело, знайоме з матеріалами справи, передає "Газета.Ru".
«Обшук проходив у гуртожитку в Підмосков'ї, де Шалима Карімова жила з іншими жінками. У них вилучили речі, і у Карімової в сумочці знайшли гранати і запали», - повідомило джерело.
За його словами, матеріалів, що підтверджують факт знайомства Карімової з проживаючими в Петербурзі фігурантами справи, немає.
Раніше слідчий в Басманному суді Москви заявив, що на даний момент спіймані і встановлені не всі причетні до теракту в метро Санкт-Петербурга.
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