Вибух в метро Санкт-Петербурга: у підозрюваної виявили в дамській сумочці гранати і запали

Слідчі знайшли у підозрюваної у теракті в Санкт-Петербурзі гранату в дамській сумочці.

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Про це повідомило джерело, знайоме з матеріалами справи, передає "Газета.Ru".

«Обшук проходив у гуртожитку в Підмосков'ї, де Шалима Карімова жила з іншими жінками. У них вилучили речі, і у Карімової в сумочці знайшли гранати і запали», - повідомило джерело.

За його словами, матеріалів, що підтверджують факт знайомства Карімової з проживаючими в Петербурзі фігурантами справи, немає.

Раніше слідчий в Басманному суді Москви заявив, що на даний момент спіймані і встановлені не всі причетні до теракту в метро Санкт-Петербурга.