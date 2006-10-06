Тимошенко подарує Кушнарьову сукню та туфлі

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО подарує заступнику керівника фракції Партії регіонів Євгену КУШНАРЬОВУ сукню та туфлі зі свого особистого гардеробу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, “Ю.ТИМОШЕНКО взяла на себе зобов’язання підібрати спеціально для Є.КУШНАРЬОВА під намисто сукню та туфлі зі свого особистого гардеробу”.

“Носіть на здоров’я, пане Євгене! Сподіваймося новий „прикид” сподобається вашому шефу - Віктору ЯНУКОВИЧУ”, - зазначається в повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у сесійній залі ВР виникла суперечка між депутатами Є.КУШНАРЬОВИМ і Ю.ТИМОШЕНКО щодо відміни депутатських пільг.

Виступаючи з парламентської трибуни, Є.КУШНАРЬОВ, зазначив: «Шановна, Юліє Володимирівно, та одної перлини з намиста на вашій шиї достатньо для того, щоб середньостатистична українська сім’я жила 5 років».

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що це біжутерія, і вона немає ніякої цінності. Депутат передала своє намисто журналістам для проведення експертизи.