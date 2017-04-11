Туреччина побудувала 556-кілометрову стіну вздовж кордону з Сирією

Туреччина завершила будівництво стіни довжиною 556 кілометрів уздовж кордону з охопленої громадянською війною Сирією. Про це у вівторок, 11 квітня, повідомило міністерство оборони в Анкарі на офіційній сторінці в Twitter, як повідомляє DW.

За даними брала участь у проекті будівельної компанії Toki, стіна складається з мобільних елементів, які можуть бути перенесені на інше місце.

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Стіна заввишки три метри охоплює південні і південно-східні провінції Туреччини - Хатай, Кіліс, Шанлиурфа, Мардін, Ширнак та Газіантеп. Стіна укріплена колючим дротом і забезпечена сторожовими вежами. Всього протяжність турецько-сирійського кордону становить близько 911 кілометрів.