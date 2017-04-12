Обамо, повернися: Путін поскаржився на деградацію відносин зі США за Трампа

Президент РФ Володимир Путін заявив, що російсько-американські відносини за Дональда Трампа погіршилися. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Мир", текст якого опублікований на сайті Кремля.

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"Можна сказати, що рівень довіри на початковому рівні, особливо на військовому рівні, він не став кращим, а швидше за все, деградував", - зазначив Путін, відповідаючи на питання, чи стали відносини за Трампа ще гіршими, ніж за попереднього президента.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Путін у Сирії підтримує "тварину", говорячи про Башара Асада.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня Путін заявив, що йому "нудно" слухати звинувачення на адресу Росії та Сирії. Він укотре заявив, що доказів причетності сирійських військ до хімічної атаки в Ідлібі немає.