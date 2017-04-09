Тіллерсон видалив зустріч з Путіним зі свого робочого графіка візиту до Росії

Зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним зникла з розкладу візиту державного секретаря Сполучених Штатів Америки Рекса Тіллерсона до Москви.

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Про це повідомив глава бюро радіостанції "Голос Америки" в Білому домі Стів Герман у Twitter.

За його словами, держсекретар видалив її зі свого робочого графіка.

«Зустріч з президентом Росії Путіним видалена з робочого графіка держсекретаря Тіллерсона в Москві», - написав журналіст.

Державний секретар США має намір відвідати Москву з офіційним візитом в середу, 12 квітня.

Раніше у Держдепі повідомляли, що під час візиту до російської столиці Тіллерсон зустрінеться з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та іншими російськими офіційними особами для обговорення ситуації в Україні, боротьби з тероризмом, двосторонніх відносин та інших питань, зокрема щодо КНДР та Сирії.

Як повідомляв УНІАН, за даними видання The Sunday Times, держсекретар США має представити перед Росією докази, що там знали про застосування урядовими військами хімічної зброї проти мирних жителів у Сирії і намагалися це приховати.