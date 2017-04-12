Тіллерсон спілкувався з Путіним понад дві години – Лавров

Держсекретар США Рекс Тіллерсон спілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним понад дві години, переговори вийшли «правдиві» й «відвертими».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на прес-конференції з Тіллерсоном сьогодні в Москві.

«Це був довгий день. Ми провели переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Рексом Тіллерсоном. І щойно відбулася тривала, більш як дві години, зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. Переговори вийшли ґрунтовним, відвертими, охопили весь спектр питань, які є ключовими для наших двосторонніх відносин, для взаємодії у міжнародних справах», - сказав Лавров.

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За його словами, і в США, і в Росії є досить поміркованих людей, які зможуть відокремити зерна від полови, і які зможуть все-таки керуватися корінними, некон‘юнктурними інтересами народів двох країн і міжнародного співтовариства.

«Коротше кажучи, у нас, це моє відчуття від проведених переговорів, при всій кількості наявних проблем як об'єктивних, так і штучно створених, є чимало перспектив для спільної роботи. Росія до цього відкрита, відкрита до діалогу з США у різних сферах і не лише до діалогу, а й до спільних дій, націлених на результат у тих сферах, де це відповідає інтересам обох країн», - сказав він.

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Лавров упевнений, що «сьогоднішня зустріч, багато годин, які ми провели разом з Рексом Тіллерсоном удвох, і з президентом Російської Федерації, були витрачені не марно».

«Ми краще розуміємо один одного після того, що ми зробили сьогодні і, сподіваюся, що ці контакти матимуть продовження як безпосередньо між нами, так і по лінії наших співробітників і по лінії інших відомств адміністрації США і уряду РФ», - сказав Лавров.

Як відомо, раніше Путін поскаржився на деградацію відносин зі США за Трампа. Робочий рівень довіри між Москвою і Вашингтоном знизився, вважає російський президент.