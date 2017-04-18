Віце-президент Іраку: ІД і Аль-Каїда почали переговори про союз

"Ісламська держава" веде переговори з "Аль-Каїдою" про можливий союз на тлі звільнення Мосула іракськими військами, повідомив віце-президент Іраку Айяд Аллаві, передає 112.ua з посиланням на Reuters.

"Обговорення вже почалося", - сказав він, додавши, що переговори ведуть ватажок ІД Абу Бакр аль-Багдаді і лідер "Аль-Каїди" Айман аль-Завахірі.

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Терористична організація "Ісламська держава" відкололася від "Аль-Каїди" в 2014 році. З тих пір два угруповання ведуть запеклу боротьбу за призовників, фінансування і "мантію глобального джихаду". Завахірі неодноразово критикував бойовиків ІД за їх жорстокі методи, які включали обезглавлення і утоплення. До того ж, "Ісламська держава" захопила великі ділянки території північного Іраку в 2014 році, і Абу Бакр аль-Багдаді оголосив про створення халіфату в районах, контрольованих угрупованням, в тому ж році. Це теж було предметом суперечки ІД з "Аль-Каїдою".

Терористичне угрупування ІД втратило частину своїх позицій в Мосулі, але досі контролює кілька міст в Іраку, а також Ракку в Сирії.

Як повідомляв УНІАН, в Сирії підтримувані США повстанці оголосили про початок нового наступу на ІД - найближчим часом вони мають намір вибити терористів з Ракки.