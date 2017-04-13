Підтримувані США сирійські повстанці почали новий наступ на ІД

Підтримувані США сили, що борються з "Ісламською державою" в Сирії, 13 квітня розпочали новий етап наступу. Про це йдеться у заяві Сирійських демократичних сил (SDF), передає Reuters.

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У листопаді була розгорнута кампанія SDF, союзу курдських і арабських бойових груп. Їх мета - Ракка, де-факто столиця "Ісламської держави" в Сирії.

Керівники курдських загонів самооборони YPG, які входять в SDF, раніше заявили, що битва за Ракку почнеться на початку або в середині квітня.

Попередній етап військової кампанії спрямований на знищення опорних пунктів ІД у сільській місцевості на північ від Ракки.

Бійці SDF вже наблизилися до Ракка з півночі, сходу і заходу.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Ісламська держава" опублікувала звернення до громадян США, в якому назвала президента Дональда Трампа "ідіотом, який стоїть біля штурвалу потопаючої Америки".