Фігурантами справ про шпигунство в Німеччині найчастіше стають росіяни – ЗМІ

Фігурантами справ про шпигунство в Німеччині найчастіше стають громадяни Росії.

Про це повідомляє сьогодні газета Mitteldeutsche Zeitung з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Німеччини, передає Deutsche Welle.

Загалом за останні 10 років у Німеччині було порушено 123 справи про шпигунство, 27 з них - щодо громадян Росії, 22 - Ірану, по 15 - щодо турків і китайців. США за цим показником посідають шосте місце, услід за Сирією. Фігурантами справ за статтями, пов'язаними зі шпигунством, у ФРН ставали вісім сирійців і сім громадян Сполучених Штатів. Зараз у Німеччині ведеться вісім справ стосовно іноземних шпигунів.

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З 2007 року у зв'язку зі шпигунством лише чотири агенти із Сирії були оголошені персонами нон грата в Німеччині. Розслідування не може бути розпочато щодо людини, у якої є дипломатичний імунітет, зазначають у МВС ФРН.

Законодавчі заходи щодо дозволу на перебування в країні визначаються на рівні федеральних земель. Людина може бути вислана з країни в тому разі, якщо її засуджено до позбавлення волі щонайменше на один рік. Крім того, закон дозволяє не продовжувати порушникові тимчасовий вид на проживання, пояснили в МВС Німеччини.