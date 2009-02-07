США відкриють військовий табір в Таджикистані

«На зустрічі з президентом Таджикистану ми обговорили питання військово-технічної співпраці, в рамках якої вже цього року в місті Турсунзаде (60 км на захід від Душанбе) буде відкритий тренувальний табір, в якому американські військові навчатимуть таджицьких колег», - зазначила посол США в Таджикистані Трейсі Джейкобсон.

За її словами, уряд Таджикистану розробив і передав американській стороні ТЕО для другого мосту на таджицько-афганській межі. (Перший побудований в 2005-2007 рр. при фінансуванні США у розмірі 37 млн. дол. і за проектом Інженерного корпусу Армії США – (USACE). - Прим.). «Ми вивчаємо зараз цей варіант. Ми також говорили з президентом про повну експлуатацію наявного мосту на нижньому Пянджі. Глава держави обіцяв, що міст працюватиме цілодобово», - цитує Фергана.ру.

6 лютого президент Таджикистану Емомалі Рахмон також підтвердив готовність своєї країни надати повітряний коридор для транзиту некомерційних вантажів США до Афганістану. Про це повідомляють “Известия” з посиланням на Т.Джейкобсон. За словами американського дипломата, потреба в транзиті невоєнних вантажів через Таджикистан виникла з огляду на збільшення військового контингенту США в Афганістані. За словами посла, йдеться про продовольство, будівельні матеріали, пальне та інші вантажі невоєнного призначення для нормального функціонування там американських військовослужбовців.

Крім того, сторони обговорили питання впливу світової фінансової кризи на економіку Таджикистану, а також майбутній візит Е.Рахмона до Європи.