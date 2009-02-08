Велика Британія продовжить надання допомоги Грузії в економічній та політичній сфері.

Про це заявив глава МЗС Великобританії Девід МІЛІБЕНД, коментуючи результати його зустрічі з президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ в Мюнхені, передає ІТАР-ТАРС.

"Розмова з СААКАШВІЛІ носила дуже плідний характер, - сказав Д.МІЛІБЕНД, - ми обговорили питання надання подальшої допомоги Грузії в соціально-економічній та політичній сфері".

У Мюнхені М.СААКАШВІЛІ зустрінеться з віце-президентом США Джо БАЙДЕНОМ. Посол Грузії в США Бату КУТЕЛІЯ, який перебуває в Мюнхені, сказав грузинським журналістам, що "в ході зустрічі СААКАШВІЛІ і БАЙДЕН обговорять питання безпеки як у Кавказькому регіоні, так і питання міжнародної безпеки".