"Репортери без кордонів" заявили про настання ери фейкових новин через Трампа

Свобода преси ніколи не піддавалася такій загрозі як зараз через настання "нової ери постправди і фейкових новин", стверджує міжнародна організація "Репортери без кордонів" .

"Прихід Дональда Трампа до влади в Сполучених Штатах і кампанія "брекситу" в Британії були відзначені масштабними нападками на ЗМІ, високотоксичною риторикою, спрямованою проти ЗМІ, яка привела світ в нову еру постправди, дезінформації та фейкових новин", - йдеться в заяві організації.

Крім того, свободу ЗМІ перешкоджає модель сильного авторитарного керівника, а також одержимість стеженням за громадянами та порушення джерел права на конфіденційність, пише Російська служба BBC.

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В результаті, відзначають правозахисники, рейтинг США і Британії знизився на два пункти - до 43-го і 40-го місця відповідно.

За даними "Репортерів без кордонів", в 72 країнах, включаючи Росію та Китай, склалася "дуже серйозна ситуація".

Перше місце в індексі зайняла Норвегія, останнє, 180-е місце, - Північна Корея.

Росія, як і в минулому році, зайняла в рейтингу 148-е місце, випередивши Таджикистан, але поступившись Мексиці і Бангладеш.

Рейтинг щорічно публікується "Репортерами без кордонів" з 2002 року. При його складанні враховуються такі показники, як рівень плюралізму, кількість незалежних ЗМІ, законодавчі обмеження, прозорість, цензура та самоцензура.