В Іллінойсі чоловік і дружина померли протягом однієї години, проживши разом 69 років

В американському штаті Іллінойс літнє подружжя – Ісаак і Тереза Ваткін – померли майже одночасно, протягом однієї години, і до останнього подиху трималися за руки. Про це пише Російська служба ВВС.

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Ісааку Ваткіну був 91 рік, його дружині Терезі - 89. Вони прожили разом 69 років, розповіли журналістам їхні рідні. Персонал місцевої лікарні виявив чоловіка і жінку без свідомості в суботу, їхні ліжка були поставлені поруч, а рідні з'єднали їх руки.

"Нам так не хотілося, щоб вони йшли, але ні про що більше ми і не могли просити", - цитує видання онука Вільяма Ваткін.

"Їхня любов була настільки велика, що вони не змогли жити одне без одного", - сказала дочка Клара Гесклін на сімейній церемонії прощання з померлими батьками.

Ісаак Ваткін працював дистриб'ютором кошерної м'ясної продукції, його дружина Тереза була майстром манікюру.