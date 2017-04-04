У США бабуся-жартівниця блискуче розіграла чоловіка і зняла це на відео

Американка Марієтта Спенсер з міста Саут-Бенд, штат Індіана, блискуче розіграла свого чоловіка Томмі, майстерно знявши це на відео.

Ролик було опубліковано на каналі BUZZ TV на сервісі Youtube. Коли похила пара знаходилася на кухні, Марієтта анонсувала Томмі «магічний трюк», пообіцявши помістити пенні зі столу у пляшку з водою.

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Щоб зробити це, вона просто поклала кухонний рушник на пляшку і почала вимовляти магічні слова. Після цього вона попросила чоловіка перевірити, чи опинилася монета у пляшці.

Що сталося далі, пропонуємо переглянути у ролику.