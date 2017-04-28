"Образа почуттів віруючих": у Росії прокурори просять 3,5 року колонії для "ловця покемонів"

У Росії держобвинувачення попросило для «ловця покемонів» блогера Руслана Соколовського три роки і шість місяців позбавлення волі в колонії загального режиму.

Як повідомляє «Новая газета», прокурор вимагає визнати його винним, оскільки «інакше він не виправиться, і відчуватиме безкарність». На його думку, над Соколовським потрібен серйозний контроль, в поселенні він не виправиться.

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Разом з тим адвокат Олексій Бушмаков заявив, що впевнений в повній невинності підзахисного. Крім того, він вважає, що обвинувачення не змогло довести провину блогера і попросило надміру суворе покарання.

Руслана Соколовського затримали після публікації відео, на якому він грався у Pokemon GO в одному з храмів Єкатеринбурга. Блогера звинуватили в образі почуттів віруючих і розпалюванні ненависті за релігійною та національною ознаками.

За час слідства кількість епізодів справи збільшилася до 17: дев'ять епізодів за статтею про розпалювання ненависті і ворожнечі, сім - за статтею про образу почуттів віруючих і один епізод за статтею про незаконний оборот коштів для негласного отримання інформації. Останнє звинувачення пов'язане з тим, що під час обшуку у Соколовського нібито знайшли ручку зы вбудованою відеокамерою.