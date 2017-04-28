Парламент Чорногорії одноголосно проголосував за вступ до НАТО

Чорногірський парламент (скупщина) у п'ятницю ратифікував протокол про приєднання країни до НАТО. За це рішення проголосували 46 депутатів. Проти вступу Чорногорії до альянсу виступала РФ.

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Опозиція бойкотувала засідання. Ще 35 не беруть участі в роботі парламенту з жовтні 2016 року, коли в країні пройшли вибори, пише Русская служба BBC.

Засідання, на якому розглядалося питання про вступ Чорногорії до НАТО, проходило в будівлі скупщини не в Подгориці, а в стародавній столиці країни Цетінє.

Опозиція, яка наполягає на референдумі з питання про приєднання до НАТО, під час засідання проводила акцію протесту. Її організатором стала партія "Демократичний фронт".

Опозиціонери заявили, що не визнають ратифікацію протоколу про згоду на приєднання Чорногорії до НАТО, передає державне телебачення.