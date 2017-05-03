Лідер ХАМАС розповів про "історичну можливість" для Трампа

Голова політбюро палестинського руху ХАМАС Халед Машаль заявив, що у президента США Дональда Трампа є «історична можливість» знайти «справедливе рішення» проблеми палестинського народу, як повідомляє CNN.

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В інтерв'ю телеканалу Машаль також зазначив, що у Трампа «вищий поріг сміливості», ніж у його попередників.

«Це історичний шанс чинити тиск на Ізраїль, щоб знайти справедливе рішення для палестинського народу. І це стане заслугою цивілізованого світу і американської адміністрації», — сказав він.

Наголошується, що подібні коментарі з'явилися на тлі того, що Трамп планує зустрітися з лідером палестинців Махмудом Аббасом 3 травня.