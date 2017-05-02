У Білому домі розмову між Трампом і Путіним назвали "дуже хорошою"

Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін домовилися, що "всі сторони повинні зробити все можливе, щоб припинити насильство" в Сирії. Також вони обговорили спільну роботу проти ісламських бойовиків на всьому Близькому Сході, передає ТСН з посиланням на Reuters.

"Розмова була дуже хорошою, і включала в себе обговорення безпеки, або де-ескалації, зони для досягнення міцного миру в гуманітарній сфері та багато інших тем", - йдеться заяві Білого дому.

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Також повідомляється, що Вашингтон направить свого представника на мирні переговори щодо Сирії в Астані, Казахстан, які відбудуться у середу і в четвер.

"Вони також детально обговорили спільну роботу з викорінення тероризму на Близькому Сході. І, нарешті, вони говорили про те, як краще вирішити дуже небезпечну ситуацію в Північній Кореї", - йдеться в заяві.

Це була перша телефонна розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним після повітряних ударів США по сирійській авіабазі у квітні, які призвели до напруження відносин між Вашингтоном і Москвою. Рішення Трампа запустити 59 крилатих ракет по сирійському аеродрому у відповідь на хімічну атаку в Ідлібі розлютило росіян.

Зазначимо, що це вже це була вже третя телефонна розмова Трампа і Путіна. Перша розмова лідерів двох країн відбувся 28 січня, під час неї президенти Росії і США домовилися продовжити взаємодію між Москвою і Вашингтоном як на рівні експертів, так і в форматі особистих контактів. 4 квітня Трамп зателефонував Путіну, щоб висловити співчуття у зв'язку з терактом в метро Санкт-Петербурга.