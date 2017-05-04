Трамп цього місяця здійснить свій перший закордонний візит до Саудівської Аравії та Ізраїлю

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп цього місяця здійснить свій перший закордонний візит як глава держави до Саудівської Аравії, Ізраїлю, а потім - до Ватикану.

Про це повідомляє Reuters.

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Трамп заявив, що він цього місяця відвідає Саудівську Аравію та Ізраїль, що стане частиною його першого закордонного візиту, безпосередньо спрямованого на долучення до заплутаної дипломатії навколо політики Близького Сходу.

Президент США також сказав, що він відвідає Ватикан в рамках своєї поїздки на Близький Схід, що було додано до графіку раніше запланованого візиту у Брюссель для участі у саміті Організації північноатлантичного договору (НАТО), який відбудеться 25 травня, та візиту на Сицилію для участі у саміті лідерів країн "Великої сімки" 26 травня.

У своїй промові на заході, присвяченому релігійній свободі, Трамп пов'язав свій візит із зусиллями щодо побудови взаємодії та підтримки поміж мусульманами, християнами та євреями у боротьби з тероризмом.

"Наше завдання полягає не у тому, щоби диктувати іншим як жити, а у тому, щоби побудувати коаліцію друзів та партнерів, які поділяють мету боротьби з тероризмом та принесення безпеки, можливості та стабільності у спустошений війною Близький Схід", - наголосив Трамп.