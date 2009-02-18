Прем’єр-міністр обіцяє повернути Францію в НАТО

Прем’єр-міністр Франції Франсуа ФІЛЛОН (François Fillon) пообіцяв провести дебати в Національній асамблеї щодо повернення до військового блоку НАТО.

Про це повідомляє інтернет-версія “Le Figaro”.

“Він чітко сказав, що будуть дебати”, - повідомив виданню депутат правлячої партії Союз за народний рух Франсуа ГУЛАР після засідання групи партії в асамблеї, що відбулося сьогодні.

Водночас, поки невідомо, чи буде організоване голосування з цього приводу, оскільки, за словами депутатів від правлячої партії, прем’єр готовий взяти на себе відповідальність за повернення Франції до військового блоку.

Водночас, на сьогодні в групі французьких народників в Національній асамблеї налічується близько 30-40 депутатів, що виступають проти цієї ідеї, зазначає “Le Figaro”.

Як повідомляв УНІАН, Франція після 43-річної перерви, що тривала з 1966 року, коли генерал Шарль де Голль підписав лист про вихід з військового блоку НАТО, планує оголосити про своє повернення на ювілейному самміті НАТО до 60-річчя організації, який відбудеться на початку квітня цього року у французькому Страсбурзі та німецькому Кілі.

Франція заручилася підтримкою США на отримання двох командних посад для своїх генералів на випадок повернення до військового блоку: одну на командному пункту НАТО у Норфолку (Вірджинія), другу – на регіональному командному пункті в Лісабоні, де перебуває штаб-квартира сил швидкого реагування НАТО та центр аналізу супутникової зйомки.