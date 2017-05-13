У Туреччині перекинувся автобус з туристами: загинули 20 людей

У турецькій провінції Мугла перекинувся автобус з туристами. Губернатор провінції заявив, що в результаті ДТП загинули 20 осіб, 11 були травмовані, повідомляє Haberturk.

Всього в автобусі перебувало 42 пасажири, в основному жінки і діти.

На місці події ведуться рятувальні роботи.

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Іноземців немає серед загиблих в результаті аварії автобуса з туристами в районі Мармаріса на південно-заході Туреччини. Про це заявив губернатор провінції Мугла Амір Чічек, передає РИА Новости.

"Це був туристичний автобус. Іноземців немає, всі постраждалі – наші громадяни", — заявив Чічек в ефірі телеканалу NTV.

Він додав, що причиною аварії могли бути як втрата водієм контролю над керуванням, так і протікання труб шина автобуса, в результаті аварії машина перекинулася на небезпечному повороті гірської дороги.

Bus accident kills 20, injures 11 in Turkish resort of Marmaris https://t.co/ILAFKeRJPlpic.twitter.com/rLYqr20lYt — Hürriyet Daily News (@HDNER) May 13, 2017

Як заявив заступник губернатора провінції Мугла Каміль Кьотен, в автобусі перебували туристи з турецької провінції Ізмір, причиною аварії могли бути відмовили гальма.