У Туреччині перекинувся автобус з туристами: загинули 20 людей

16:25, 13 травня 2017
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Всього в автобусі перебувало 42 пасажири, в основному жінки і діти.

Автобус перекинувся в турецькій провінції Мугла / фото Twitter @HDNER

У турецькій провінції Мугла перекинувся автобус з туристами. Губернатор провінції заявив, що в результаті ДТП загинули 20 осіб, 11 були травмовані, повідомляє Haberturk.

Всього в автобусі перебувало 42 пасажири, в основному жінки і діти.

На місці події ведуться рятувальні роботи.

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Іноземців немає серед загиблих в результаті аварії автобуса з туристами в районі Мармаріса на південно-заході Туреччини. Про це заявив губернатор провінції Мугла Амір Чічек, передає РИА Новости.

"Це був туристичний автобус. Іноземців немає, всі постраждалі – наші громадяни", — заявив Чічек в ефірі телеканалу NTV.

Він додав, що причиною аварії могли бути як втрата водієм контролю над керуванням, так і протікання труб шина автобуса, в результаті аварії машина перекинулася на небезпечному повороті гірської дороги.

Як заявив заступник губернатора провінції Мугла Каміль Кьотен, в автобусі перебували туристи з турецької провінції Ізмір, причиною аварії могли бути відмовили гальма.

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Теги: #дтп в Турції#автобус в Турції#автобус з туристами