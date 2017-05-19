Заклики Держдепу США не почули: між Росією і КНДР почав курсувати новий пором
Російський оператор порома, компанія «Інвестстройтрест» заявила, що це суто комерційне підприємство, яке розвивається без будь-яких субсидій або участі Москви.
Новий пором, який курсуватиме між Північною Кореєю і Росією, прибув до порту Владивостока 18 травня.
Як передає Радіо Свобода, це сталося попри заклики США скоротити контакти з Пхеньяном через його програми ядерних і ракетних випробувань.
Російський оператор порома, компанія «Інвестстройтрест» заявила, що це суто комерційне підприємство, яке розвивається без будь-яких субсидій або участі Москви. Компанія вказала, що пором забезпечить перевезення північнокорейців, які працюють у Росії, і китайських туристів, що подорожують до Владивостока. Пором також перевозитиме російських туристів до КНДР і забезпечить швидше перевезення вантажів між двома країнами, заявляє «Інвестстройтрест».
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Нові контакти КНДР і Росії суперечать закликам держсекретаря США Рекса Тіллерсона, який наполягав, що країни світу мають посилити тиск на Північну Корею, щоб вона відмовилася від своїх програм озброєння.