Заклики Держдепу США не почули: між Росією і КНДР почав курсувати новий пором

09:53, 19 травня 2017
Світ
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Російський оператор порома, компанія «Інвестстройтрест» заявила, що це суто комерційне підприємство, яке розвивається без будь-яких субсидій або участі Москви.

Північнокорейський пором у порту Владивостока / REUTERS

Новий пором, який курсуватиме між Північною Кореєю і Росією, прибув до порту Владивостока 18 травня.

Як передає Радіо Свобода, це сталося попри заклики США скоротити контакти з Пхеньяном через його програми ядерних і ракетних випробувань.

Російський оператор порома, компанія «Інвестстройтрест» заявила, що це суто комерційне підприємство, яке розвивається без будь-яких субсидій або участі Москви. Компанія вказала, що пором забезпечить перевезення північнокорейців, які працюють у Росії, і китайських туристів, що подорожують до Владивостока. Пором також перевозитиме російських туристів до КНДР і забезпечить швидше перевезення вантажів між двома країнами, заявляє «Інвестстройтрест».

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Нові контакти КНДР і Росії суперечать закликам держсекретаря США Рекса Тіллерсона, який наполягав, що країни світу мають посилити тиск на Північну Корею, щоб вона відмовилася від своїх програм озброєння.

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Теги: #ядерні випробування в кндр#Росія і КНДР