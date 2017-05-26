Апеляційний суд США відмовився відновити дію антиміграційного указу Трампа

Федеральний окружний апеляційний суд штату Вірджинія у четвер, 25 травня, відмовив у відновленні дії другого антиміграційного указу президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який накладав заборону на подорожі до США для громадян шести мусульманських держав, передає Deutsche Welle.

Рішення було ухвалене більшістю голосів колегії суддів, з 13-ти суддів десятеро висловились за відмову у задоволенні клопотання міністерства юстиції США.

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Судді вирішили, що аргументи мін'юсту про те, що антиміграційний указ продиктований національною безпекою, є "непереконливими", та наголосили, що це рішення спрямоване проти мусульман, може завдати "непоправної шкоди" людям, яких воно стосується, а також може порушувати конституцію США.

Нагадаємо, другий указ президента США, який посилює імміграційний режим для громадян ряду мусульманських держав і тимчасово призупиняє програму США щодо прийому біженців, був підписаний 6 березня та мав набрати чинності 16 березня. Проте за кілька годин до набуття документом чинності, 15 березня, його виконання було призупинене федеральним суддею у штаті Гаваї.