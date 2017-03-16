У США суд призупинив дію нового міграційного указу Трампа

Як пише Deutsche Welle, постанова президента США, яка робить жорсткішим імміграційний режим для громадян низки мусульманських країн, повинна була вступити в силу 16 березня.

Трамп підписав цей документ після того, як його попередній аналогічний указ був заблокований федеральним судом в Сіетлі (штат Вашингтон). Нова версія документа передбачала заборону на в'їзд у Сполучені Штати протягом найближчих 90 днів громадянам шести держав - Ірану, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану та Ємену. Указ передбачав також припинення прийому біженців у США протягом 120 днів.

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У порівнянні з попередньою постановою Трампа, з чорного списку країн був виключений Ірак. Крім того, дія нового указу не повинна була поширюватися на тих, у кого вже є в'їзні документи в США, зокрема візи, а також вид на проживання в Сполучених Штатах.